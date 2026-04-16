ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள் வைத்திருக்கிறீர்களா? என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும்?

கிரெடிட் கார்டு (Credit Card)
BY: Siva
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:20 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:13 IST)
அதிகமான கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பது தவறல்ல, ஆனால் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே முக்கியம். கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் நீங்கள் எத்தனை கார்டுகள் வைத்துள்ளீர்கள் என்பதை விட, உங்கள் கடன் பயன்பாட்டு விகிதத்தை தான் கூர்ந்து கவனிக்கின்றன.
 
நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, உங்கள் மொத்த கடன் வரம்பில் 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே பயன்படுத்துவது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை உயர்த்த உதவும். பல கார்டுகளை வைத்திருப்பது உங்கள் ஒட்டுமொத்த கடன் வரம்பை அதிகரிப்பதால், இந்த விகிதத்தை குறைக்க உதவும். 
 
ஆனால், ஒவ்வொரு கார்டின் நிலுவைத் தொகையையும் முழுமையாக செலுத்துவது அவசியம். குறைந்தபட்சத் தொகையை மட்டும் செலுத்துவது 36 முதல் 48 சதவீத வட்டிக்கு வழிவகுக்கும்.
 
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்டுகள் இருந்தால், வெவ்வேறு தேவைகளுக்கு அதாவது பயணம், மளிகை போன்றவை அவற்றை பிரித்து பயன்படுத்தலாம். ஆனால், அதிகப்படியான செலவுகள் மற்றும் தவணை தேதிகளை மறப்பது போன்ற தவறுகள் உங்கள் நிதி நிலையை பாதிக்கும். எனவே, கடன் வரம்பை வருமானமாக நினைக்காமல், திட்டமிட்டு செலவழிப்பதே புத்திசாலித்தனம்.
 
