வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:59 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:43 IST)
மேற்கு வங்கத்தின் பஷீர்ஹாட் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில், ஒரே வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்த 340 முஸ்லிம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போரோ கோப்ரா கிராமத்தின் 5-வது வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்த இந்த வாக்காளர்கள், ஏற்கனவேபரிசீலனை பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், கடந்த திங்கட்கிழமை வெளியான கூடுதல் பட்டியலில் அவர்களின் பெயர்கள் முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயமாக, அந்த வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரான BLO முகமது ஷபியுல் ஆலத்தின் பெயரும் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட முறையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த பின்னரும், திட்டமிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இது குறித்து விளக்கம் கேட்க சென்றபோது தேர்தல் அதிகாரிகள் முறையான பதிலை அளிக்கவில்லை என்றும், அரசியல் அழுத்தத்தின் காரணமாகவே தேர்தல் ஆணையம் இவ்வாறு செயல்படுவதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரி ஆலம், இது குறித்து சட்டப்பூர்வமாக போராடப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் நடந்துள்ள இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.