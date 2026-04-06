Select Your Language

Notifications

சட்டமன்ற பாதுகாப்பு நுழைவாயிலை உடைத்து கொண்டு சென்ற கார்.. சபாநாயகர் அறை அருகே செய்த வைத்த பூங்கொத்து..!

டெல்லி
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (17:33 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (17:37 IST)
google-news
டெல்லி சட்டமன்ற வளாகத்தில் இன்று பிற்பகல் 2 மணியளவில் முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர் ஒருவர், தனது காரால் பாதுகாப்பு நுழைவாயிலை உடைத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
உத்தரப்பிரதேச மாநில பதிவு எண் கொண்ட 'டாடா சியாரா' காரில் வந்த அந்த நபர், சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த விஐபி நுழைவாயிலை தகர்த்து கொண்டு உள்ளே சென்றார்.
 
அவர் சபாநாயகர் விஜேந்தர் குப்தாவின் அலுவலகம் அருகே காரை நிறுத்திவிட்டு, அமைதியாக ஒரு பூங்கொத்தை அங்கே வைத்துவிட்டு தப்பி சென்றார். மேலும், சபாநாயகரின் கார் மீது மை வீசியதாகவும் கூறப்படுகிறது. 
 
உடனடியாக விரைந்த வெடிகுண்டு செயலிழப்பு பிரிவினர் அந்த பூங்கொத்தை பரிசோதித்ததில், சந்தேகத்திற்குரிய பொருட்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை. சில மணிநேரத் தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு, அந்த நபர் சரப்ஜித் சிங் என அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார். 
 
வட டெல்லியின் ரூப் நகர் பகுதியில் வைத்து அவரது காரும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அண்மையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த பாதுகாப்பு மீறல் டெல்லியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மதுரையில் கறிக்கடைகளை மூடுவேன்!.. சுந்தர்.சிக்கு பீதிய காட்டிட்டாங்களே!. அரசியல்னா சும்மாவா?!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos