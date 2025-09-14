முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து விடுதலையான நபர்.. ரூ.9 கோடி இழப்பீடு கேட்டு மனு..!

இழப்பீடு

Siva

, ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025 (12:56 IST)
ஷேக் என்பவர், 2006 மும்பை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தவறாக கைது செய்யப்பட்டு, ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்ததால், ரூ.9 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கேட்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த தகவல் பொதுவெளியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
2006-ல் நடந்த மும்பை வெடிகுண்டு சம்பவத்தில் ஷேக் கைது செய்யப்பட்டார். சுமார் 9 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த பிறகு, இந்த வழக்கில் அவருக்கு தொடர்பில்லை என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து அவரை விடுவித்தது. சிறைவாசத்தின் போது, அவர் கடுமையான துன்பங்களுக்கு ஆளானதாகவும், அவரது குடும்பம் பெரும் துயரங்களை சந்தித்ததாகவும் அவர் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
ஒரு நபர் தவறாகக் கைது செய்யப்பட்டு, நீண்ட காலம் சிறையில் இருப்பது என்பது அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் உரிமைகளை கடுமையாக பாதிக்கும். இது போன்ற நிகழ்வுகளில், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது, நீதி அமைப்பின் மீது மக்களுக்கு உள்ள நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க உதவும். ஷேக் கோரியுள்ள ரூ.9 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா என்பது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் விசாரணையைப் பொறுத்து அமையும். 
 
