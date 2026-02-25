முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குப்பையை கிளறியதில் கிடைத்த பொக்கிஷம். பல கோடி மதிப்பு!...

Advertiesment
vivek
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (16:56 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (16:59 IST)
google-news
அதிர்ஷ்டம் ஒருவருக்கு எப்போது எப்படி வரும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது. இப்படித்தான் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த விவேக் ருதியா என்பவருக்கு பல கோடி மதிப்புள்ள அதிர்ஷ்டம் அவரின் வீட்டிலேயே கிடைத்திருக்கிறது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு விவேக் ருதியா தனது குடும்ப சொத்து ஆவணங்களை சரி பார்த்துகொண்டிருந்த போது போது 109 ஆண்டுகளுக்கு முன், அதாவது சரியாக 1917ம் வருடம் ஜூன் 4ம் தேதி விவேக்கின் தாத்தா சேத் ஜும்மாலால் ருதியா முதலாம் உலகப் போர் நடந்தபோது போர்க்கடனாக இங்கிலாந்துக்கு 35 ஆயிரம் ரூபாய் கடனாக கொடுத்த ஆவணம் சிக்கியது.

தற்போது வட்டியுடன் கணக்குப் போட்டால் இந்தக் கடனின் மதிப்பு ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் இருக்கலாம் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். இந்தப் பணத்தை இங்கிலாந்து அரசிடம் கேட்டுப் பெற முடியுமா? அதற்கான வழிமுறை என்ன என வழக்கறிஞர்களிடம் ஆலோசனை செய்து வருகிறார் விவேக் ருதியா.

அதாவது, 1917 முதல் 2026 வரை 109 வருடங்களுக்கு 5.5 சதவீத வட்டி போட்டாலே இதன் மதிப்பு 10 கோடி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கடன் கொடுத்த விவேக்கின் தாத்தா 1937ம் வருடம் இறந்துவிட்டார். அது நடந்து 10 வருடங்களில் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துவிட்டு நாட்டைவிட்டே சென்றுவிட்டனர். தற்போது விவேக் ருதியாவுக்கு இங்கிலாந்து அரசு பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos