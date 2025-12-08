முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விமானத்தை பிடிக்க ஓடிய பரபரப்பில் மாரடைப்பு: லக்னோ விமான நிலையத்தில் சோகம்!

Advertiesment
லக்னோ விமான நிலையம்

Siva

, திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (17:53 IST)
லக்னோவின் சவுதரி சரண் சிங் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ஒரு சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
பெங்களூரை சேர்ந்த நிதி நிர்வாகியான அனூப் குமார் பாண்டே என்பவர், தனது விமானத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்ற பதற்றத்தில் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். நண்பரின் இறுதிச்சடங்கில் கலந்துகொண்ட பிறகு, லக்னோ - டெல்லி - பெங்களூரு இணைப்பு விமானத்தில் திரும்புவதற்காக அவர் விமான நிலையம் வந்திருந்தார்.
 
கான்பூரிலிருந்து விமான நிலையத்திற்கு பயணம் செய்தபோது போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய பாண்டே, விமானம் தவறிவிடுமோ என்ற பயத்தில் அவசரமாக ஓடியபோது, அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு வாகன நிறுத்துமிடத்திலேயே சரிந்து விழுந்துள்ளார்.
 
இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தொடர் ரத்து காரணமாக விமான நிலையங்களில் கடுமையான நெரிசல் நிலவும் நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. 
 
விமான சேவை குழப்பங்களால் டிசம்பர் 1 முதல் 7 வரையிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 5.86 லட்சம் பயணச் சீட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும், பயணிகளுக்கு ரூ.569 கோடி திரும்ப வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

27 ஏக்கரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. செங்கோட்டையன் நினைப்பது நடக்குமா?..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos