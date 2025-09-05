முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மொழி தீவிரவாதம் செய்தால் ஒரு இடத்தில் கூட ஜெயிக்க மாட்டீர்கள்.. பாஜகவுக்கு மம்தா பானர்ஜி எச்சரிக்கை..!

மம்தா பானர்ஜி

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (15:29 IST)
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, "மொழித் தீவிரவாதம்" என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி பா.ஜ.க.வை கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.
 
வங்காள மொழி பேசும் மக்களுக்கு எதிராக மொழி தீவிரவாதத்தில்  பா.ஜ.க. ஈடுபட்டுள்ளதாக மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டினார்.
 
பா.ஜ.க.வின் இந்த நடவடிக்கை காரணமாக, சட்டப்பேரவையில் பா.ஜ.க. உறுப்பினர் ஒருவர் கூட இல்லாத நிலை வரும் என்று எச்சரித்தார்.
 
இந்த பேச்சு, வங்காள மொழி மற்றும் மக்கள் மீதான பா.ஜ.க.வின் நிலைப்பாட்டிற்கு எதிரான அவரது ஆக்ரோஷமான பதிலடியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
மம்தா பானர்ஜியின் இந்த தாக்குதல், பா.ஜ.க.வின் மொழிக் கொள்கைகள் மற்றும் மக்கள் மீதான அதன் நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக ஒரு ஆக்ரோஷமான பதிலடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவம், மேற்கு வங்க அரசியலில் மொழியும் கலாச்சாரமும் எவ்வாறு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது.
 
