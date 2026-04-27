முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

2026ல் மேற்குவங்கம்... 2029ல் டெல்லி.. டார்கெட் பிக்ஸ் செய்த மம்தா பானர்ஜி..

மேற்கு வங்கத் தேர்தல்
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:47 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:48 IST)
மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு, இந்திய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற 152 தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 92.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 
 
இந்த தேர்தல் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஒரு 'வாழ்வா சாவா' போராட்டமாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் மூலம் சுமார் 58 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் பெரும்பான்மையானோர் சிறுபான்மையினர் என்பதால், இது பா.ஜ.க-வின் தூண்டுதலால் நடந்த திட்டமிட்ட நடவடிக்கை என மம்தா குற்றம்சாட்டுகிறார்.
 
மறுபுறம், பா.ஜ.க இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை எதிர்பார்க்கிறது. மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, முதற்கட்டத்திலேயே 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை பா.ஜ.க கைப்பற்றும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், மம்தா பானர்ஜியோ, "மேற்கு வங்கத்தில் வென்ற பின் டெல்லியைக் கைப்பற்றுவேன்" என சூளுரைத்துள்ளார்.
 
 2.5 லட்சம் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரின் பலத்த கண்காணிப்பில் தேர்தல் நடந்தாலும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களின் ஆதங்கம் மற்றும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஊழல் புகார்கள் தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது. மம்தா நான்காவது முறையாக முதல்வர் ஆவாரா அல்லது பா.ஜ.க வங்கத்தை கைப்பற்றுமா என்பது மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.
 
Edited by Siva

ஜூன் மாதம் அறிமுகமாகும் Vivo X Fold 6.. ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அடுத்த புரட்சி

