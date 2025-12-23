முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ராகுல் காந்தி வேண்டாம்.. பிரியங்கா காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர்.. காங்கிரஸ் பிரமுகரின் சர்ச்சை கருத்து..!

பிரியங்கா காந்தி

Mahendran

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (15:15 IST)
காங்கிரஸ் எம்.பி. இம்ரான் மசூத், பிரியங்கா காந்தி வத்ராவை நாட்டின் பிரதமராக்க வேண்டும் என முன்மொழிந்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிரியங்கா காந்தியை அவரது பாட்டி இந்திரா காந்தியுடன் ஒப்பிட்டு பேசிய மசூத், "அவரை பிரதமராக்குங்கள், இந்திரா காந்தியை போலவே அவர் அதிரடியாக செயல்படுவார்" என்று தெரிவித்தார்.
 
பாகிஸ்தானுக்கு ஆறாத வடுக்களைத் தந்த இந்திரா காந்தியின் ரத்தம் பிரியங்காவிடம் இருப்பதாகவும், அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்தால் சிறந்த பதிலடி கொடுப்பார் என்றும் அவர் புகழாரம் சூட்டினார். இருப்பினும், இக்கருத்தை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. 
காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தியின் தலைமை மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதையே இது காட்டுவதாக பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஷாத் பூனாவாலா கிண்டல் செய்துள்ளார். 
 
"ராகுலை அகற்றிவிட்டு பிரியங்காவைக் கொண்டு வாருங்கள்" என்ற நிலைக்கு காங்கிரஸ் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ராகுல் காந்திக்கு மக்கள் ஆதரவு மட்டுமின்றி, கட்சிக்குள்ளும் ஆதரவு குறைந்து வருவதையே இம்ரான் மசூத்தின் பேச்சு பிரதிபலிக்கிறது என பாஜக விமர்சித்துள்ளது.
 
