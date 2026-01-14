சபரிமலையில் இன்று மகரஜோதி.. லட்சக்கணக்கில் குவிந்த பக்தர்கள்..!

சபரிமலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் மிக முக்கிய விழாவான மகரவிளக்கு பூசை மற்றும் மகரஜோதி தரிசனம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, கேரளா மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்துள்ளனர்.
இன்று மாலை 6 மணிக்கு பொன்னம்பலமேட்டில் மூன்று முறை மகரஜோதி ஒளியாக தரிசனம் தரும். இந்த அற்புத காட்சியைக் காண சன்னிதானம், புல்மேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பக்தர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 'சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா' என்ற சரண கோஷம் விண்ணை பிளக்க, சபரிமலையே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.