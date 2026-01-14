முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சபரிமலையில் இன்று மகரஜோதி.. லட்சக்கணக்கில் குவிந்த பக்தர்கள்..!

Advertiesment
சபரிமலை

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:27 IST)
சபரிமலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் மிக முக்கிய விழாவான மகரவிளக்கு பூசை மற்றும் மகரஜோதி தரிசனம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, கேரளா மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்துள்ளனர். 
 
இன்று மாலை 6 மணிக்கு பொன்னம்பலமேட்டில் மூன்று முறை மகரஜோதி ஒளியாக தரிசனம் தரும். இந்த அற்புத காட்சியைக் காண சன்னிதானம், புல்மேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பக்தர்கள் காத்திருக்கின்றனர். 
 
பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 'சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா' என்ற சரண கோஷம் விண்ணை பிளக்க, சபரிமலையே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

போகி பண்டிகை எதிரொலி: புகையால் சென்னையில் 8 விமானங்கள் திடீர் ரத்து

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos