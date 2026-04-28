இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட தாவூத் இப்ராஹிம் கூட்டாளி.. பல ரகசியங்கள் வெளிவருமா?

சலீம் டோலா
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:32 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:35 IST)
சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு எதிரான மாபெரும் நடவடிக்கையாக, நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் நெருங்கிய கூட்டாளியான சலீம் டோலா துருக்கியில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். 
 
இன்று  அதிகாலை சிறப்பு விமானம் மூலம் டெல்லி அழைத்து வரப்பட்ட அவர், உடனடியாக புலனாய்வு அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கப்பட்டார்.
 
தாவூத் இப்ராஹிமின் 'டி-கம்பெனி' அமைப்பின் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தை வெளிநாடுகளில் இருந்து நிர்வகித்து வந்தவர் சலீம் டோலா. ஆண்டுக்கு சுமார் 5,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்கை இவர் இயக்கி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 
 
இவரது நாடு கடத்தல், நிழல் உலக தாதாக்களின் நிதி ஆதாரத்தையும் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தையும் சிதைக்கும் ஒரு முக்கிய வெற்றியாகக் கருதப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே 2025-ஆம் ஆண்டு இவருடைய மகன் தாஹிர் டோலா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில், இப்போது சலீமும் பிடிபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
போதைப்பொருள் கடத்தல் மட்டுமின்றி, அமலாக்கத்துறையினரால் பணமோசடி வழக்குகளிலும் இவர் தேடப்பட்டு வந்தார். டெல்லியில் முதற்கட்ட விசாரணைக்குப் பிறகு, மும்பை காவல்துறை அல்லது போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இவர் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளார்.
 
Edited by Siva

