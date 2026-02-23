முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஒரு இந்திய பெண்ணாக நான் வெட்கி தலைகுனிகிறேன்.. தாலிபான் தண்டனை குறித்து பெண் எம்பி ஆவேசம்..!

Mahua Moitra

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:51 IST)
ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய தண்டனை சட்டம், பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறையை சட்டப்பூர்வமாக்கி, அவர்களை அடிமைகளாக கருதுவதற்குத் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
இந்த சட்டத்தின்படி, எலும்பு முறிவு அல்லது ரத்தக்காயம் ஏற்படாதவரை கணவன்மார்கள் மனைவிகளை தாக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து ட்வீட் செய்துள்ள மொய்த்ரா, இத்தகைய தாலிபான்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்திய அரசு சிவப்பு கார்பெட்டை விரித்து வரவேற்றது; ஒரு இந்திய பெண்ணாக நான் வெட்கி தலைகுனிகிறேன்" என்று மத்திய அரசை சாடியுள்ளார். 
 
மேலும், தாலிபான்களை "அரக்கர்கள்" என்று விமர்சித்துள்ள அவர், ஆப்கானிய சகோதரிகளுக்கு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2025-ல் பெண் ஊடகவியலாளர்கள் இல்லாத செய்தியாளர் சந்திப்பில் தாலிபான் அமைச்சர் பங்கேற்க அனுமதித்த போதும் மொய்த்ரா மத்திய அரசை விமர்சித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்த விவகாரம் தற்போது சர்வதேச அளவில் மனித உரிமை ஆர்வலர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

