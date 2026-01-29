முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விமான விபத்தில் மறைந்த அஜித் பவார் மனைவிக்கு துணை முதல்வர் பதவியா?

Ajit Pawar Death News

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (17:49 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவார் சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான விமான விபத்தில் காலமான நிலையில், அவரது இடத்தை பூர்த்தி செய்வது குறித்து ஆளுங்கூட்டணி தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. 
 
தற்போது மகாராஷ்டிராவில் பாஜக, ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா மற்றும் அஜித் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகியவை இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி நடத்தி வருகின்றன.
 
அஜித் பவாரின் மறைவால் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் வெற்றிடத்தை நிரப்பவும், கட்சியின் செல்வாக்கை தக்கவைக்கவும் அவரது மனைவி சுனேத்ரா பவார் அவர்களை அமைச்சரவையில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அக்கட்சியினரிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. சுனேத்ரா பவார் ஏற்கனவே பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வருபவர் என்பதால், அவரை அமைச்சரவையில் சேர்ப்பதன் மூலம் தொண்டர்களை ஒருமுகப்படுத்த முடியும் என்று கட்சி தலைமை கருதுகிறது.
 
இருப்பினும், அவருக்கு வழங்கப்பட போகும் பொறுப்பு எது என்பது குறித்த விவாதம் இன்னும் முடிவடையவில்லை. அவருக்கு அஜித் பவார் வகித்த துணை முதல்வர் பதவியே வழங்கப்படுமா அல்லது மாநில அமைச்சரவையில் ஒரு முக்கியத் துறையை கொண்ட அமைச்சராக நியமிக்கப்படுவாரா என்பது இன்னும் சில நாட்களில் உறுதியாக தெரிந்துவிடும். 
 
