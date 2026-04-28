பொறியாளர் மீது சேறு வீசிய அமைச்சருக்கு 1 மாதம் ஜெயில்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:42 IST)
மஹாராஷ்டிர மாநில அமைச்சரும் பாஜக தலைவருமான நிதேஷ் ரானேவுக்கு, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய பொறியாளர் மீது சேறு வீசிய வழக்கில் சிந்துதுர்க் நீதிமன்றம் ஒரு மாத சிறைத்தண்டனை விதித்துள்ளது. 2019-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தின் போது நிதேஷ் ரானே காங்கிரஸில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கன்காவ்லி பகுதியில் மும்பை-கோவா நெடுஞ்சாலை பணிகளை ஆய்வு செய்தபோது, சாலையின் தரம் மோசமாக இருப்பதாக கூறி, அப்போதைய எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்த நிதேஷ் ரானே மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பொறியாளர் பிரகாஷ் ஷெடேகர் மீது சேறு கலந்த நீரை ஊற்றி அவமதித்தனர். மக்கள் பிரதிநிதிகள் சட்டத்தை கையில் எடுக்கக்கூடாது என்றும், அரசு ஊழியர்களை பொதுவெளியில் அவமானப்படுத்துவது அதிகார துஷ்பிரயோகம் என்றும் நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய நீதிமன்றம் ரானேவுக்கு அவகாசம் வழங்கியுள்ளதுடன், அவரது தண்டனையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
மேலும், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற 29 பேரையும் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது. மக்கள் நலனுக்காக போராடினாலும், ஒரு அரசு ஊழியரின் கண்ணியத்தை சிதைக்கும் வகையில் செயல்படுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று நீதிமன்றம் கண்டித்துள்ளது.