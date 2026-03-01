முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு வர முடியாது: மெசேஜ் அனுப்பிய அதிகாரி 24 மணி நேரத்தில் சஸ்பெண்ட்

மகாராஷ்டிரா
BY: Siva
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (10:32 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (10:34 IST)
மகாராஷ்டிர மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பங்கஜா முண்டே, சட்டமன்றத்தில் சுற்றுச்சூழல் மாசு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க தயாரானபோது, சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் கூட்டத்திற்கு வராமல் மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பி ஏமாற்றியுள்ளனர். மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய உறுப்பினர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவேந்திர சிங் மற்றும் இணை இயக்குனர் சதீஷ் பட்வெல் ஆகியோரின் இந்த அலட்சியத்தால், அமைச்சரால் உரிய தகவல்களை சபையில் சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை.
 
இதனை "ஜனநாயகத்தின் படுகொலை மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம்" என்று சபாநாயகர் திலீப் லாண்டே கடுமையாக சாடினார். மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை அதிகாரிகளுக்கு உண்டு என்பதை வலியுறுத்திய அரசு, 24 மணி நேரத்திற்குள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவேந்திர சிங்கை பணியிடை நீக்கம் செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டது. 
 
மேலும், அவர் அனுமதியின்றி மும்பையை விட்டு வெளியேற கூடாது என்றும், துறை ரீதியான விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகளின் இத்தகைய பொறுப்பற்ற போக்கு நிர்வாக சீர்கேட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என பாஜக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

