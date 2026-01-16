மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி முகம்.. வழக்கம்போல் ஏமாந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!

மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்று வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில், 29 மாநகராட்சிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பெரும் முன்னிலை பெற்று வருவது அம்மாநில அரசியலில் ஒரு 'நில அதிர்வு' போன்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஸ்வேதா ஷாலினி இந்த தேர்தல் முடிவு குறித்து கூறியபோது, "இந்தத் தேர்தல் என்பது வெற்றுப் பேச்சுகளை தவிர்த்து, மகாராஷ்டிர மக்கள் வளர்ச்சியை தேர்ந்தெடுத்திருப்பதை காட்டுகிறது" என்று குறிப்பிட்டார். சம்ரிதி நெடுஞ்சாலை, மெட்ரோ இரயில் திட்டங்கள் மற்றும் மேம்பாலங்கள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கே மக்கள் முன்னுரிமை அளித்துள்ளதாக அவர் வாதிட்டார்.
மறுபுறம், இந்த முடிவுகளை மறுத்து பேசிய சிவ சேனா செய்தித் தொடர்பாளர் சோயப் ஹாஷ்மி, வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். முடிவுகள் எதிர்பாராததாக இருந்தாலும், மும்பையின் உண்மையான நாயகர்களாக தாக்கரே குடும்பமே விளங்குவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
பாரம்பரிய பிராந்திய அரசியல் பின்னடைவை சந்தித்து, நவீனமயமாக்கல் மற்றும் வளர்ச்சியை மையமாக கொண்ட புதிய டிரெண்ட் மேலோங்கி வருவதையே இந்த தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்துகின்றன.