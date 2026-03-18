நகை, பணம் மட்டுமல்ல.. சிலிண்டர்களையும் திருடும் திருடர்கள்.. ஜட்ஜ் வீட்டிலேயே 4 சிலிண்டர்களை காணோம்..!

சிலிண்டர் திருட்டு
BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:40 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:29 IST)
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றத்தால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் சிலிண்டர் திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. 
 
சப்ளை குறைந்திருப்பதை சாதகமாக்கிக் கொள்ளும் திருடர்கள், வீடுகளில் உள்ள சிலிண்டர்களை குறிவைத்துத் திருடி வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் அடிக்கடி பதிவாகி வருகின்றன.
 
போபாலில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஒருவரின் வீட்டின் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் புகுந்த மர்ம நபர்கள், நான்கு காலி சிலிண்டர்களை திருடி சென்ற காட்சி சிசிடிவியின் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், ஷிவ்புரி பகுதியில் பூட்டியிருந்த வீட்டிற்குள் புகுந்த திருடர்கள், நகை மற்றும் பணத்துடன் சிலிண்டரையும் தோளில் சுமந்து செல்லும் அதிர்ச்சி வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. 
 
ராய்ப்பூரில் தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டின் மதில் சுவரை தாண்டி குதித்த திருடன், சிலிண்டரைத் திருடி சென்றுள்ளான். எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக சிலிண்டர்களின் கள்ளச்சந்தை மதிப்பு உயர்ந்துள்ளதே இந்த திருட்டுகளுக்கு காரணம் என போலீஸார் கருதுகின்றனர். சிசிடிவி ஆதாரங்களை கொண்டு போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
