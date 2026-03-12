முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஈரான் போரால் மொபைல் சேவை பாதிக்குமா? எப்படி? பகீர் தகவல்..!

எல்பிஜி தட்டுப்பாடு
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (10:23 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (10:24 IST)
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலும், ஈரானும் போரில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் எல்பிஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு, தற்போது தகவல் தொடர்புத் துறையிலும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
எரிவாயு தட்டுப்பாடு நீடித்தால் மொபைல் நெட்வொர்க் மற்றும் இணைய சேவைகள் முடங்கக்கூடும் எனத் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. பல பகுதிகளில் செல்போன் கோபுரங்கள் மற்றும் டேட்டா மையங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க எல்பிஜி மூலம் இயங்கும் ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 
மின்சாரத்தடை ஏற்படும் காலங்களில் இந்த ஜெனரேட்டர்களே நெட்வொர்க் சீராக இருக்க உதவுகின்றன. தற்போது நிலவும் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டினால், இந்த ஜெனரேட்டர்களை இயக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் செல்போன் சிக்னல்கள் துண்டிக்கப்படவும், இணைய வேகம் குறையவும் அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே சமையல் எரிவாயு கிடைக்காமல் மக்கள் அவதியுற்று வரும் நிலையில், டிஜிட்டல் சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டால் அது பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை மேலும் முடக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
