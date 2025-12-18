கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் மக்களவையில் VP-G Ram G மசோதா.. கிழித்தெறிந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!

VP-G Ram G என்ற வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு மசோதா, எதிர்க்கட்சிகளின் பலத்த எதிர்ப்புக்கு இடையே நிறைவேற்றப்பட்டது.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டத்தில் மாற்றங்களை கொண்டுவரும் இந்த மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் தாக்கல் செய்தார். இதன் மூலம் வேலை நாட்கள் 100-லிருந்து 125-ஆக உயர்த்தப்படும். இருப்பினும், இதுவரை மத்திய அரசே முழு நிதி வழங்கிய நிலையில், இனி மாநில அரசுகள் 40 சதவீத நிதியை ஏற்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மசோதாவில் இருந்து மகாத்மா காந்தியின் பெயர் நீக்கப்பட்டதற்கும், மாநிலங்களின் மீது நிதிச்சுமை ஏற்றப்பட்டதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தின் உச்சமாக சில உறுப்பினர்கள் மசோதா நகல்களை கிழித்தெறிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
"மசோதாவை கிழித்ததற்கு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கண்டனம் தெரிவித்தார். அமளி காரணமாக மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த மசோதா தற்போது மாநிலங்களவையின் ஆய்வுக்கு சென்றுள்ளது.