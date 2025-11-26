முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சட்டீஸ்கரில் மர்மமான தம்பதி மரணம்: லிப்ஸ்டிக் எழுதிய குறிப்புகள் மூலம் விசாரணை..!

சட்டீஸ்கர்

Siva

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (12:12 IST)
சட்டீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூரில்  படுக்கையில் இறந்த நிலையில் ஒரு பெண்ணும், அவரது கணவர் தூக்கில் தொங்கிய நிலையிலும் மீட்கப்பட்டனர்.
 
சம்பவ இடத்தில் உள்ள சுவர்களில், ராஜ் தாம்பே, லிப்ஸ்டிக்கால் பல செய்திகளை எழுதியுள்ளார். அதில், ராஜேஷ் விஸ்வாஸ் என்ற நபர் காரணமாகவே தாங்கள் இறக்கிறோம் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. மனைவியின் தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் கணவரின் சந்தேகத்தால் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டதாகவும் அந்தக் குறிப்புகள் தெரிவித்தன.
 
நேஹாவின் கழுத்தில் கீறல் காயங்கள் இருப்பதை கண்ட தடயவியல் நிபுணர்கள், இது கொலைக்கு முன் ஏற்பட்ட காயமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும், அறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மரண சாசனமும் சுவரில் எழுதப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
 
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, எல்லா கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தடயவியல் அறிக்கை வெளியான பின்னரே உண்மை காரணம் தெரியவரும் என்று நகர காவல் கண்காணிப்பாளர் நிமிதேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
