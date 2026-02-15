முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதிய வெடிகுண்டு மிரட்டல் செய்தி.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
கொல்கத்தா விமான நிலையம்

Siva

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (11:11 IST)
கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் நேற்று இண்டிகோ விமானங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த வெடிகுண்டு மிரட்டல்களால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 
 
திப்ருகரில் இருந்து கொல்கத்தா வந்த இண்டிகோ விமானத்தின்  கழிவறையில், லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல் செய்தி கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, மாலை 7:37 மணியளவில் அந்த விமானம் கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டு, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
 
முன்னதாக, காலையில் ஷில்லாங் செல்லவிருந்த மற்றொரு இண்டிகோ விமானத்திலும்  கையால் எழுதப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல் கடிதம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதனால் அந்த விமானம் நான்கு மணி நேரம் தாமதமானது. 
 
சோதனையில் அது வெறும் புரளி எனத் தெரியவந்தது. ஒரே நாளில் இருமுறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. லிப்ஸ்டிக்கால் மிரட்டல் விடுத்த நபர் குறித்து பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. இச்சம்பவம் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயிக்காது.. ஆனால் திமுகவை தோற்கடித்துவிடும்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos