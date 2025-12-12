முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மெஸ்ஸியுடன் ஒரு போட்டோ எடுக்க ரூ.10 லட்சம் கட்டணமா? பொங்கியெழும் நெட்டிசன்கள்.!

லியோனல் மெஸ்ஸி

Siva

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (14:35 IST)
உலகப் புகழ் பெற்ற கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி, நாளை  ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் 'தி GOAT இந்தியா டூர்' நிகழ்ச்சிக்காக வரவிருக்கிறார். இது ஹைதராபாத் நகரம் நடத்தும் மிக முக்கியமான விளையாட்டு நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. மெஸ்ஸியுடன் ரொட்ரிகோ டி பால் மற்றும் லூயிஸ் சுவாரஸ் ஆகியோரும் பங்கேற்கின்றனர்.
 
மெஸ்ஸியின் வருகை உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவருடன் ஒரு தனிப்பட்ட புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வதற்கான விலை நிர்ணயம் சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளது.  நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் மெஸ்ஸியுடன் எடுக்கும் ஒரு புகைப்படத்துக்கு ரூ.9.95 லட்சம் (பிளஸ் ஜிஎஸ்டி) என நிர்ணயித்துள்ளனர். 
 
ஃபாலக்னுமா அரண்மனையில் நடைபெறும் இந்த சந்திப்புக்காக 100 வரையறுக்கப்பட்ட இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அதிக விலை நிர்ணயம் குறித்து சமூக ஊடகங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களும் மீம்களும் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
 
மெஸ்ஸி மாலை 4 மணிக்கு ஹைதராபாத் வந்தடைவார். அதன்பிறகு உப்பல் மைதானத்தில் நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார். அங்கு, 'சிங்கரேனி RR-9' மற்றும் 'அபர்ணா மெஸ்ஸி ஆல் ஸ்டார்ஸ்' அணிகளுக்கு இடையேயான 20 நிமிட கண்காட்சி போட்டி நடைபெறும். மேலும், 15 இளம் வீரர்களுக்கு மெஸ்ஸியுடன் களமிறங்கும் அரிய வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வில் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியும் பங்கேற்க உள்ளார்.
 
