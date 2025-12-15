டெல்லியில் மெஸ்ஸி.. விராத் கோஹ்லியுடன் கால்பந்து விளையாடுகிறாரா? மோடி, அமித்ஷாவுடன் சந்திப்பு..!

உலகப் புகழ் பெற்ற கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று புதுடெல்லியில் நடைபெறுகிறது. கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பையில் நிகழ்வுகளை முடித்த மெஸ்ஸி, அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் 'GOAT கோப்பை' கண்காட்சி போட்டியில் பங்கேற்கிறார்.
இப்போட்டியில் மினர்வா அகாடமியின் இளையோர் அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியும் இதில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிகழ்வுக்கான டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்துவிட்டன.
இன்று பிற்பகல், மெஸ்ஸி முக்கி இந்தியப் பிரமுகர்களைச் சந்திக்க உள்ளார். அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முப்படைகளின் தலைமை தளபதி மற்றும் இந்திய தலைமை நீதிபதி ஆகியோரை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முந்தைய நாட்களில், கொல்கத்தாவில் ரசிகர்கள் கூச்சலால் இவரது வருகை ரத்தானது. ஆனால் ஹைதராபாத்தில் தெலங்கானா முதல்வருடன் இணைந்து நட்பு போட்டியில் கலந்துகொண்டார். மும்பையில் சச்சின் டெண்டுல்கர், சுனில் சேத்ரி ஆகியோருடன் வான்கடே மைதானத்தில் ரசிகர்களை சந்தித்து உற்சாகமூட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.