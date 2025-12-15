முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டெல்லியில் மெஸ்ஸி.. விராத் கோஹ்லியுடன் கால்பந்து விளையாடுகிறாரா? மோடி, அமித்ஷாவுடன் சந்திப்பு..!

Advertiesment
லியோனல் மெஸ்ஸி

Siva

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)
உலகப் புகழ் பெற்ற கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று புதுடெல்லியில் நடைபெறுகிறது. கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பையில் நிகழ்வுகளை முடித்த மெஸ்ஸி, அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் 'GOAT கோப்பை' கண்காட்சி போட்டியில் பங்கேற்கிறார்.
 
இப்போட்டியில் மினர்வா அகாடமியின் இளையோர் அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியும் இதில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிகழ்வுக்கான டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்துவிட்டன.
 
இன்று பிற்பகல், மெஸ்ஸி முக்கி இந்தியப் பிரமுகர்களைச் சந்திக்க உள்ளார். அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முப்படைகளின் தலைமை தளபதி மற்றும் இந்திய தலைமை நீதிபதி ஆகியோரை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
முந்தைய நாட்களில், கொல்கத்தாவில் ரசிகர்கள் கூச்சலால் இவரது வருகை ரத்தானது. ஆனால் ஹைதராபாத்தில் தெலங்கானா முதல்வருடன் இணைந்து நட்பு போட்டியில் கலந்துகொண்டார். மும்பையில் சச்சின் டெண்டுல்கர், சுனில் சேத்ரி ஆகியோருடன் வான்கடே மைதானத்தில் ரசிகர்களை சந்தித்து உற்சாகமூட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆகாஷ் பாஸ்கரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு முடித்து வைப்பு.. அமலாக்கத்துறை என்ன செய்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos