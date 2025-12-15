மெஸ்ஸியுடன் கைகுலுக்க ரூ.1 கோடியா? அநியாயம் பண்றாங்கய்யா..!

உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி இன்று காலை 10:45 மணிக்கு டெல்லிக்கு வந்துள்ளார். அவருக்காக சாணக்கியபுரியில் உள்ள 'தி லீலா பேலஸ்' ஹோட்டலில் ஒரு தளம் முழுவதும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; அதன் ஒரு இரவு வாடகை ரூ. 3.5 லட்சம் முதல் ரூ. 7 லட்சம் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
மெஸ்ஸியின் வருகையை முன்னிட்டு, ஹோட்டலை சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு உயர் பாதுகாப்பு மண்டலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இங்கு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கார்ப்பரேட் மற்றும் விஐபி விருந்தினர்களுக்காக ஒரு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திப்புக்கான அனுமதியை பெற சில நிறுவனங்கள் ரூ. 1 கோடி வரை செலவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மெஸ்ஸி தனது பயணத்தின்போது இந்திய தலைமை நீதிபதி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் ரோஹித் சர்மா, நிக்கத் சரீன் போன்ற இந்திய விளையாட்டு சாம்பியன்களையும் சந்திக்கவுள்ளார்.
மேலும், அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் கால்பந்து கிளினிக்கிலும், பழைய கோட்டையில் நடைபெறும் சிறப்பு நிகழ்விலும் அவர் பங்கேற்கிறார். மெஸ்ஸி இன்று இரவு 8:00 மணியளவில் இந்தியாவை விட்டுப் புறப்படுவார்.