பைக்கில் சென்றவரின் கழுத்தை மாஞ்சா காத்தாடி நூல்.. உயிர் போகும் நிலையில் மகளுடன் செல்போனில் பேச்சு..!

சீன மாஞ்சா மரணம்

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (15:48 IST)
கர்நாடக மாநிலம் பிதார் மாவட்டத்தில், உயிரை பறிக்கும் மாஞ்சா காத்தாடி நூல்  மோதி 48 வயதான சஞ்சுகுமார் ஹோசமணி என்ற மோட்டார் சைக்கிள் பயணி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 
 
தாளமடகி பாலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது, சாலையின் குறுக்கே இருந்த கூர்மையான நூல் அவர் கழுத்தை ஆழமாக அறுத்ததில் ரத்தம் பீறிட்டது. நிலைகுலைந்து விழுந்த அவர், உயிருக்கு போராடிய நிலையிலும் தனது மகளுக்கு போன் செய்ய முயன்ற வீடியோ காட்சிகள் பார்ப்போர் நெஞ்சை உலுக்குகின்றன.
 
தாமதமாக வந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவையே அவரது மரணத்திற்கு காரணம் என உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விழாக்காலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மலிவான 'சீன மாஞ்சா' எனப்படும் நைலான் நூல்கள், கத்தி போலச் செயல்பட்டு மனிதத் தசையை எளிதில் கிழிக்கும் தன்மை கொண்டவை. 
 
டெல்லி மற்றும் இந்தூர் போன்ற நகரங்களிலும் இத்தகைய மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அரசும் காவல்துறையும் சோதனைகள் நடத்தினாலும், பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வும் இத்தகைய நூல்களுக்கு விதிக்கப்படும் முழுமையான தடையுமே இது போன்ற 'நிழல் கொலைகளை'த் தடுக்கும் ஒரே வழியாகும்.
 
