கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி: சபதத்தை நிறைவேற்ற மீசையை எடுத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடது ஜனநாயக முன்னணி படுதோல்வி அடைந்ததையடுத்து, பத்தனம்திட்டாவை சேர்ந்த எல்.டி.எஃப். தொண்டர் பாபு வர்கீஸ் தனது மீசையை சவரம் செய்து, தான் அளித்த சவாலை நிறைவேற்றினார்.
பத்தனம்திட்டா நகராட்சி தேர்தலுக்கு முன், இடதுசாரி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க தவறினால் மீசையை எடுப்பதாக வர்கீஸ் சபதம் செய்திருந்தார். சனிக்கிழமை வெளியான முடிவுகளில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக கூட்டணி பத்தனம்திட்டா, திருவல்லா உட்பட மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான நகராட்சிகளையும், மாவட்ட பஞ்சாயத்தையும் கைப்பற்றியது. இடதுசாரிகளின் பாரம்பரிய கோட்டையாக இருந்த பகுதிகளில் யூ.டி.எஃப். வலுவான மறுமலர்ச்சியைக் காட்டியது.
தேர்தல் முடிவுகள் யூ.டி.எஃப்-க்கு சாதகமாக இருந்த நிலையில், வர்கீஸ் உள்ளூர் சலூனுக்கு சென்று மீசையை எடுத்தார். இந்த செயல் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
யூ.டி.எஃப். மாநிலம் முழுவதும் 54 நகராட்சிகள் மற்றும் 504 கிராம பஞ்சாயத்துகளை கைப்பற்றியுள்ளதால், பினராயி விஜயன் தலைமையிலான அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் மனநிலையின் மாற்றத்தை இது குறிப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.
திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியில் பா.ஜ.க. வெற்றி பெற்றது, கேரளாவில் இனி மும்முனைப் போட்டி என்பதைக் காட்டுகிறது.