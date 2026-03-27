நள்ளிரவில் திடீரென ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டிய பிரதமர் மோடி.. காலையில் ஒரு இனிப்பான செய்தி..!

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:43 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:44 IST)
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் சூழலில், பொதுமக்களின் சுமையை குறைக்க மத்திய அரசு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு தலா 10 ரூபாய் குறைத்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று நள்ளிரவு நடைபெற்ற அவசர ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றத்தால் உலகளவில் எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த விலை உயர்வு இந்திய மக்களை பாதிக்கக் கூடாது என்பதில் பிரதமர் உறுதியாக இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வரி குறைப்பின் மூலம் பெட்ரோல் மீதான மத்திய வரி லிட்டருக்கு 3 ரூபாயாகவும், டீசல் மீதான வரி ஜீரோவாகவும் குறைந்துள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுகையில், எரிபொருள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பதையும் அதன் விலையைக் கட்டுக்குள் வைப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டே இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
அதேநேரம், எண்ணெய் நிறுவனங்களின் இழப்பை ஈடுகட்ட இந்த வரி குறைப்பு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், சில்லறை விற்பனை விலையில் உடனடி மாற்றம் இருக்காது என கருதப்படுகிறது. உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.