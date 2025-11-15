முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிகார் தோல்வி எதிரொலி: அரசியலில் இருந்து விலகும் லாலு குடும்பத்து பிரபலம்

Advertiesment
Rohini Acharya

Mahendran

, சனி, 15 நவம்பர் 2025 (16:56 IST)
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளத்தின் 'இண்டி' கூட்டணி தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், அக்கட்சியின் நிறுவனர் லாலு பிரசாத்தின் மகள் ரோஹிணி ஆச்சார்யா அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அதிர்ச்சி முடிவை அவர் தனது 'எக்ஸ்' சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டார்.
 
அவரது பதிவில், "நான் அரசியலை விட்டு விலகுகிறேன். எனது குடும்பத்துடனான உறவையும் முறித்துக்கொள்கிறேன். சஞ்சய் யாதவ், ரமீஸ் ஆகியோர் தான் என்னிடம் இதை செய்ய சொன்னார்கள். அனைத்து பழிகளையும் நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
லாலுவின் ஒரு மகன் தேஜ் பிரதாப் ஏற்கெனவே தனிக்கட்சி தொடங்கியுள்ள நிலையில், இப்போது மகளும் அரசியலில் இருந்து விலகியிருப்பது, லாலுவின் குடும்ப அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள சலசலப்பை காட்டுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

குருநானக் தேவ் கொண்டாட்டத்திற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற சீக்கிய பெண் மாயம்.. இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறினாரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos