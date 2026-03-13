முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
லவ் ஜிகாத்தில் சிக்கிவிட்டாரா கும்பமேளா மோனலிசா? என்ன நடந்தது இந்த திருமணத்தில்?

Monalisa Bhosle
BY: Siva
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (09:24 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (09:25 IST)
பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளாவில் ருத்ராட்ச மாலைகளை விற்று "கும்பமேளா பெண்" என்று இணையத்தில் வைரலான இந்தூர் நகரை சேர்ந்த மோனலிசா போஸ்லே, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானை கேரளாவில் திருமணம் செய்து கொண்டார். 
 
இந்த திருமணம் தொடர்பாக எழுந்த "லவ் ஜிகாத்" மற்றும் மதமாற்ற புகார்களை தம்பதியினர் கூட்டாக மறுத்துள்ளனர். திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள நயினார் கோயிலில் இந்து முறைப்படி இவர்களது திருமணம் நடைபெற்றது.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மோனலிசா, தனது குடும்பத்தினர் பார்த்த மாப்பிள்ளையை பிடிக்காததால், தாம் விரும்பி வற்புறுத்தியே ஃபர்மானை திருமணம் செய்ததாக தெரிவித்தார்.
 
 ஃபர்மான் கான் கூறுகையில், மோனலிசாவின் விருப்பத்திற்காகவே இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்ததாகவும், ஆனால் தாங்கள் இருவரும் தங்கள் சொந்த மதங்களையே தொடர்ந்து பின்பற்றுவதாகவும், யாரும் மதம் மாறவில்லை என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். 
 
குடும்ப எதிர்ப்பையும் மீறி கேரள காவல்துறையின் உதவியுடன் இந்த திருமணம் நடந்துள்ளது. காதல் மதம் கடந்தது என்றும், ஒருவருக்கொருவர் காட்டும் மரியாதையே முக்கியம் என்றும் இந்த ஜோடி நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

