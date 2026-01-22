ஆண்கள் டாய்லெட்டுக்கு வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து செல்லப்பட்ட வெளிநாட்டு பெண் சுற்றுலா பயணி.. 20 நிமிடத்தில் குற்றவாளி கைது..!

பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில், தென்கொரிய சுற்றுலா பயணி கிம் சுங் கியுங் என்பவர் விமான நிலைய ஊழியரால் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜனவரி 19 அன்று நடந்த இந்த சம்பவத்தில், அபான் அகமது என்ற ஊழியர், கிம்மின் உடைமைகளில் ஏதோ சத்தம் வருவதாக கூறி, அவரைத் தனியாக அழைத்து சென்றுள்ளார்.
பாதுகாப்பு சோதனை என்ற பெயரில் அந்த பெண்ணை ஆண்கள் கழிவறைக்கு அழைத்து சென்ற அந்த நபர், அவரை தவறான முறையில் தொட்டு துன்புறுத்தியுள்ளார். "விமான நிலைய ஊழியர் தொழில்முறை ரீதியாக பேசியதால் நான் அதை அவசரநிலை என நம்பினேன்; ஆனால் அவர் என்னை ஆண்கள் கழிவறைக்கு அழைத்து சென்று அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டார்" என்று கிம் தனது வேதனையை பகிர்ந்துள்ளார். இருப்பினும், அங்கிருந்த ஏர்லைன்ஸ் ஊழியர்களின் உதவியுடன் அவர் உடனடியாக புகார் அளித்தார். புகாரளித்த 20 நிமிடங்களில் குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுப் பேசிய கிம், "அந்த ஒரு நபர் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த மாட்டார், இந்தியா பாதுகாப்பான நாடுதான். ஆனால்,பெண்களுக்கு எதிரான இத்தகைய அத்துமீறல்களை தடுக்க முறையான சோதனை நடைமுறைகள் இருக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.