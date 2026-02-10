முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!

Advertiesment
நாடாளுமன்ற அமளி

Siva

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (12:53 IST)
நாடாளுமன்றத்தின் மாண்பை குலைக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் நடந்துகொண்டதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
பிப்ரவரி 4-ம் தேதி மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்டு அமளியில் ஈடுபட்ட வீடியோவை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அன்று நிலவிய கடும் அமளி காரணமாக, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கூட்டத்தை ஒத்திவைத்ததோடு, பிரதமரைச் சபைக்கு வர வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
 
முன்னாள் ராணுவத் தளபதி எம்.எம். நரவனேவின் வெளியிடப்படாத புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வாசகம் அடங்கிய பெரிய பேனரை ஏந்தி காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இது தொடர்பாக ரிஜிஜு கூறுகையில், "காங்கிரஸ் எம்பி-க்களின் இந்த தரம் தாழ்ந்த நடத்தையை நினைத்து அக்கட்சி பெருமை கொள்கிறது. 
 
பாஜக எம்பி-க்களை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றால், அங்கு மிக மோசமான சூழல் உருவாகியிருக்கும்; நாடாளுமன்றத்தின் புனிதத்தை காக்கவே நாங்கள் பொறுமை காத்தோம்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார். ராகுல் காந்தி எழுப்பிய இந்தப் புத்தக சர்ச்சை, தற்போது அவையில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?!.. தேதி குறித்த தேர்தல் ஆணையம்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos