கேரளா மாநிலத்தின் பெயர் மாற்றமா? மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம்.. புதிய பெயர் என்ன?

Kerala Name Change

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (11:55 IST)
கேரளா மாநிலத்தின் பெயரை 'கேரளம்' என மாற்றும் முக்கிய மசோதா, இன்று நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. 
 
வரும் மே மாதம் கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த முடிவு மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. மலையாள மொழியில் 'கேரளம்' என்று அழைக்கப்படுவதையே அதிகாரப்பூர்வமாக அனைத்து மொழிகளிலும் மாற்ற வேண்டும் என முதல்வர் பினராயி விஜயன் 2024-ல் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.
 
அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் 'கேரளம்' என பெயர் மாற்றப்பட வேண்டும் என்பது அம்மாநில அரசின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். 
 
ஏற்கனவே இருமுறை இதற்கான தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் புதிய அலுவலகமான 'சேவா தீர்த்தத்தில்' நடைபெறும் முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

