புதிய கார் வாங்கிய கேரள மாணவருக்கு ரூ.1.11 லட்சம் அபராதம்.. அப்படி என்ன தான் செய்தார்?

பெங்களூருவில் சட்டவிரோதமாக கார் மாற்றங்களை செய்த கேரள மாணவர் ஒருவருக்கு, அம்மாநில போக்குவரத்துத் துறை ரூ.1.11 லட்சம் அபராதம் விதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த மாணவர் தனது காரின் எக்ஸாஸ்ட் குழாயிலிருந்து தீப்பிழம்புகள் வெளியேறும் வகையில் மாற்றியமைத்து, பொதுச்சாலையில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை தொடர்ந்து, எலஹங்கா ஆர்.டி.ஓ அதிகாரிகள் அந்த வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து ரூ.1,11,500 அபராதம் விதித்தனர். "பொதுச் சாலைகள் சாகச களங்கள் அல்ல" என்று பெங்களூரு போக்குவரத்து போலீஸார் எச்சரித்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின்படி, காரின் அசல் கட்டமைப்பையோ, பாதுகாப்பையோ அல்லது சுற்றுச்சூழலையோ பாதிக்கும் வகையிலான மாற்றங்கள் சட்டவிரோதமானவை. எஞ்சின் மாற்றங்கள், அதிக சத்தத்தை எழுப்பும் எக்ஸாஸ்ட் குழாய்கள், அதிக ஒளியை உமிழும் முகப்பு விளக்குகள், கருப்பு நிற கண்ணாடி தாள்கள் மற்றும் பதிவுச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்படாத நிற மாற்றங்கள் ஆகியவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ராணுவத்திற்கு மட்டுமே உரித்தான ‘ஆர்மி கிரீன்’ நிறத்தை பயன்படுத்த அனுமதியில்லை.
இருப்பினும், ஆர்.டி.ஓ அனுமதியுடன் சிஎன்ஜி கிட் பொருத்துதல், எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் ரீமேப்பிங், மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக செய்யப்படும் ‘அடாப்டட் வெகிக்கிள்’ மாற்றங்கள் போன்றவை சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படுகின்றன. பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய, வாகன உரிமையாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உதிரிபாகங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.