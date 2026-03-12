முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒன்று இரண்டல்ல, எனக்கு 5000 காதலிகள் உள்ளனர்..அமைச்சரின் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்ப்பு..!

Advertiesment
Kerala Politics
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:16 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:15 IST)
google-news
கேரள போக்குவரத்து அமைச்சரும் நடிகருமான கே.பி. கணேஷ் குமார், திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு மற்றும் மனைவியை தாக்கியதாக எழுந்த புகார்களால் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். 
 
அவரது மனைவி பிந்து மேனன், கணவர் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய அமைச்சர், "எனக்கு ஒருவர் அல்ல, 5,000 காதலிகள் உள்ளனர்" என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். பலர் தன்னை நேசிப்பதாகவும், தான் பலரை நேசிப்பதாகவும் அவர் விளக்கமளித்தார்.
 
எதிர்க்கட்சிகள் அவரது ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், இந்த கதையில் ஒரு திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. கணேஷ் குமார் தனது தவறை ஒப்புக்கொண்டு கண்ணீருடன் மன்னிப்பு கேட்டதால், புகாரை திரும்பப் பெறுவதாக பிந்து மேனன் அறிவித்துள்ளார். 
 
2013ஆம் ஆண்டிலும் தனது முதல் மனைவி அளித்த புகாரால் கணேஷ் குமார் அமைச்சர் பதவியை இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிலிண்டர் இல்லாததால் இழுத்து மூடப்பட்ட பேக்கரிகள்.. பிரெட் கிடைப்பதில் சிக்கல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos