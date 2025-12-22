முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!

கேரளா

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (12:01 IST)
கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில், சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ராம் நாராயண் பாகேல் என்ற தொழிலாளி திருட்டு பட்டம் சுமத்தப்பட்டு அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தாக்கப்படும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அவரிடம் "நீ வங்கதேசத்தவரா?" என்று கேட்டு தாக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலத்த காயமடைந்த பாகேல் ரத்த வாந்தி எடுத்து உயிரிழந்தார்.
 
பாகேலின் குடும்பத்தினர் தங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை உடலை பெற்றுக்கொள்ள மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த அவர்கள், இவ்வழக்கை எஸ்சி/எஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யவும், 25 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் கோரியுள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவத்தை ஆர்.எஸ்.எஸ் பரப்பும் இனவெறி நச்சின் வெளிப்பாடு என அமைச்சர் எம்.பி. ராஜேஷ் விமர்சித்துள்ளார். குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நீதி உறுதி செய்யப்படும் என்றும் முதல்வர் பினராயி விஜயன் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
