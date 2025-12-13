முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கேரள உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: காங்கிரஸ் கூட்டணி அபார வெற்றி..!

கேரள உள்ளாட்சித் தேர்தல்

Mahendran

, சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (14:01 IST)
கேரளாவில் கடந்த டிசம்பர் 9 மற்றும் 11 தேதிகளில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று  நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தமுள்ள 1,199 உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல் முடிவுகளில், பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி பலத்த முன்னிலை வகிக்கிறது.
 
ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி பெரும்பாலான இடங்களில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இந்த முடிவுகள் ஆளும் கட்சிக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
தற்போதைய முன்னிலை விவரம்:
 
ஊராட்சிகள்: யுடிஎஃப் (439 இடங்கள்) எல்டிஎஃப்-ஐ (373 இடங்கள்) விட முன்னணியில் உள்ளது.
 
நகராட்சிகள்: யுடிஎஃப் (55) எல்டிஎஃப்-ஐ (28) விட அதிக இடங்களைப் பிடித்துள்ளது.
 
மாவட்ட மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய பஞ்சாயத்துகள்: இங்கும் யுடிஎஃப் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
 
அடுத்த சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் கேரள அரசியலில் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
