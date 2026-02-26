பெண் அமைச்சர் மீது சரமாறி தாக்குதல்.. கழுத்து, கைகளில் காயம்.. பெரும் பரபரப்பு..!

Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:36 IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:39 IST)
கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் மீது மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரள மாநில அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு அலட்சியமாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக கூறி காங்கிரஸ் கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், அமைச்சரின் வாகனத்திற்கு முன்னால் திடீரென குதித்த போராட்டக்காரர்கள் அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த மோதலில் அமைச்சரின் கழுத்து மற்றும் கைகளில் காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இன்று காலை நிகழ்ந்த இந்த தாக்குதல் அம்மாநில அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன.