கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!

இந்திய கல்வித்துறையில் ஒரு வரலாற்று சாதனையாக, கேரளாவில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப் படிப்புகள் இனி இலவசமாக வழங்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கேரள மாநில பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை முன்மொழிந்துள்ளார். இதன் மூலம், இந்தியாவில் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு 100% இலவச கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம் என்ற பெருமையை கேரளா பெற்றுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பி.ஏ (B.A), பி.எஸ்.சி (B.Sc), பி.காம் (B.Com) உள்ளிட்ட அனைத்து படிப்புகளுக்கும் கல்விக் கட்டணம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மாணவர்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கவும், இடைநிற்றலை தவிர்க்கவும் இந்தத் தொலைநோக்குத் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே எழுத்தறிவில் முதலிடம் வகிக்கும் கேரளா, இத்தகைய புரட்சிகர நடவடிக்கையின் மூலம் உயர்கல்வியிலும் ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது. இது மற்ற இந்திய மாநிலங்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.