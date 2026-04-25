முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குண்டர்களை வைத்து என்னை அடித்தார்.. பெண் எம்பியின் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!

சுவாதி மாலிவால்
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:52 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:51 IST)
google-news
ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக, அதன் ஏழு மாநிலங்களவை எம்பிக்கள் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். இதில் சுவாதி மாலிவால் மற்றும் ராகவ் சதா ஆகிய முக்கிய தலைவர்களும் அடங்குவர். பாஜகவில் இணைந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுவாதி மாலிவால், டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீது மிகக்கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
 
"2006 முதல் நான் கெஜ்ரிவாலுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறேன். ஆனால், அவரது சொந்த வீட்டிலேயே குண்டர்களை வைத்து என்னை அவர் தாக்க சொன்னார். இது குறித்து நான் குரல் எழுப்பியபோது எனக்கு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன. 
 
நான் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையை திரும்ப பெற சொல்லி என் மீது கடும் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது," என்று மாலிவால் வேதனையுடன் தெரிவித்தார். கெஜ்ரிவால் ஒரு "பெண் விரோதி" என்றும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்றத்தில் பேசத் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
மேலும், பஞ்சாப் மாநில அரசு டெல்லியிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுவதாகவும், அங்கு மணல் கொள்ளை மற்றும் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். 
 
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உலகளாவிய புகழ் மற்றும் அவரது உறுதியான தலைமை மீது கொண்ட நம்பிக்கையால்தான் தான் பாஜகவில் இணைந்ததாக மாலிவால் உறுதிபட தெரிவித்தார். ராகவ் சதா உள்ளிட்ட ஏழு எம்பிக்கள் ஒரே நேரத்தில் விலகியது, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் உட்கட்சி பூசலை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

300 ருபாய் லஞ்சம்.. செல்போன் பயன்படுத்தி காப்பியடித்து தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள்.. தீவிர விசாரணை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos