ராகுல் காந்திக்கு எதிராக வந்த ஆய்வு முடிவுகள்.. 83.61% சதவீத மக்கள் ராகுல் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு..!

கர்நாடகத் தேர்தல் ஆய்வு

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (10:49 IST)
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அரசு மேற்கொண்ட "கேஏபி" என்ற அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வில், 83.61% சதவீத மக்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 
 
மொத்த பதிலளித்தவர்களில் 69.39% பேர் ஈவிஎம் முடிவுகள் துல்லியமானவை என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். பெங்களூரு, மைசூரு உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் 5,100 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, ஈவிஎம் இயந்திரங்கள் நம்பகத்தன்மையற்றவை என்ற ராகுல் காந்தியின் தொடர் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மாறாக அமைந்துள்ளது.
 
மக்கள் மின்னணு இயந்திரங்களை ஆதரிக்கும் நிலையில், சித்தராமையா அரசு உள்ளாட்சி தேர்தலை மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையில் நடத்தத் திட்டமிடுவது மாநிலத்தை பின்னோக்கி இழுக்கும் செயல் என்று பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
காங்கிரஸ் கட்சி தனது அரசியல் லாபத்திற்காக தேர்தல் முறையை சந்தேகப்படுத்துவதை இப்போதாவது நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

