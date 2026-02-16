முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இஸ்ரேல் பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கு!. மூவருக்கு தூக்கு தண்டனை...

Advertiesment
israel

Mahendran

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (19:38 IST)
கர்நாடகாவிற்கு சுற்றுலா வந்த இஸ்ரேலை சேர்ந்த ஒரு பெண் கடந்த மார்ச் மாசம் மூன்று பேரால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இஸ்ரலை சேர்ந்த 27 வயது சுற்றுலாப் பயணி அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒருவர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்தவர் என மூன்று ஆண்டுகளுடன் கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் இரவு 10.30 மணியளவில் ஹம்பி அருகே உள்ள சனாபூரில் உள்ள துர்க்கை அம்மன் கோவிலுக்கு சென்றுள்ளனர்.

அப்போது அங்கு வந்த மூன்று பேர் அந்த பெண்ணுடன் இருந்த ஆண்களை தாக்கி கீழே கால்வாயில் தள்ளிவிட்டு இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணை தனியாக இழுத்துச் சென்று அவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர்.

இதையடுத்து விசாரணையில் இறங்கிய போலீசார் அந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூவரையும் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்துவந்த நிலையில் தற்போது இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மல்லேஸ், சாய் சரபா உள்ளிட்ட மூன்று பேருக்கும் நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்திருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திரிஷா விஷயத்தில் மௌனம் ஏன்?.. பாஜகவை பார்த்து பயமா?... வன்னியரசு கேள்வி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos