சன்னி லியோன் போஸ்டரை வயலில் ஒட்டிய விவசாயி! 'தீய சக்திகள்' நெருங்காமல் இருக்க என விளக்கம்..!

கர்நாடக மாநிலம் முடனூர் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு விவசாயி, தனது பருத்தி பயிரைத் தீய கண் பார்வையில் இருந்து பாதுகாக்க நூதன முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார். தனது வெள்ளைத் தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் பருத்தி வயலின் நடுவில், நடிகை சன்னி லியோனின் பிரமாண்ட போஸ்டரை அவர் வைத்துள்ளார்.
மஞ்சள் நிற உடையில் உள்ள சன்னி லியோனின் அந்த கண்கவர் கட்-அவுட், அந்த வழியாக செல்லும் மக்களின் கவனத்தை உடனடியாகத் தன் பக்கம் ஈர்க்கிறது. இந்த விசித்திரமான செயல், கிராமத்தின் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
தீய சக்திகள் பயிரின் மீது படாமல், மக்கள் பார்வை அனைத்தும் இந்த போஸ்டரின் கவர்ச்சியின் மீது மட்டுமே இருக்கும் என்று அந்த விவசாயி உறுதியாக நம்புகிறார். இதன் மூலம், தனது ஒரு பருவ கால உழைப்பின் விளைச்சலை பாதுகாக்க முடியும் என்று அவர் கருதுகிறார்.
பாரம்பரிய முறையான பொம்மைகளுக்கு பதிலாக, பாலிவுட் பாணியில் இவர் மேற்கொண்ட இந்த அணுகுமுறை, அனைவரிடமும் நகைச்சுவையையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.