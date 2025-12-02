முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காலை உணவுக்காக டிகே சிவகுமார் வீட்டுக்கு சென்ற சித்தாராமையா.. இருவரும் சமரசமா?

Advertiesment
Siddaramaiah

Mahendran

, செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (10:38 IST)
கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா, துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமாரின் இல்லத்திற்கு இன்று காலை வருகை தந்துள்ளார். இது, கர்நாடக அரசியலில் ஒரு  நல்லிணக்க முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே, முதலமைச்சர் பதவி யாருக்கு என்பதில் சித்தராமையாவுக்கும் சிவக்குமாருக்கும் இடையே கடும் போட்டி இருந்தது. இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், சுழற்சி முறை முதலமைச்சர் பதவி குறித்த மோதல் மீண்டும் தீவிரமடைந்தது. சித்தராமையா முழுமையாக நீடிக்க விரும்புவதாகவும், சிவக்குமார் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை கோரியதாகவும் சர்ச்சைகள் எழுந்தன.
 
இதை தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் சிவக்குமார், சித்தராமையாவின் இல்லத்திற்கு சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து, அவரே தொடர்ந்து முதலமைச்சராக நீடிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த சமரச முயற்சிகளுக்கு பிறகு, தற்போது சிவக்குமாரின் அழைப்பை ஏற்று, சித்தராமையா அவரது இல்லத்திற்கு சென்று காலை உணவு விருந்தில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.
 
சிவக்குமாரும் அவரது சகோதரர் டி.கே. சுரேஷும் சித்தராமையாவை வரவேற்றனர். இந்த சந்திப்பு, கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசுக்குள் இருந்த அதிகார போராட்ட சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பழனிச்சாமி எனக்கு தலைவர் இல்ல!.. பதில் சொல்ல அவசியம் இல்ல!.. செங்கோட்டையன் அதிரடி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos