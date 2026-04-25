புதிய கட்சியை ஆரம்பித்த சந்திரசேகர்ராவ் மகள் கவிதா.. கட்சியின் பெயர் அறிவிப்பு..!

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (12:55 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (13:01 IST)
தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் கே.சந்திரசேகர் ராவின் மகள் கவிதா, இன்று தனது புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். இந்த கட்சிக்கு "தெலங்கானா ராஷ்டிர சேனா" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
கட்சி தொடக்கத்திற்கு பிறகு 'X' தளத்தில் பதிவிட்ட கவிதா, "பெயரை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: தெலங்கானா ராஷ்டிர சேனா. நாங்கள் எதற்கும் பின்வாங்க மாட்டோம்; தெலங்கானா மக்களின் குரல் ஒலிக்க வேண்டிய நேரம் இது" என தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பு பிஆர்எஸ் கட்சியிலிருந்தும், தனது சட்ட மேலவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும் விலகிய கவிதா, தற்போது தனது புதிய அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக 'தெலங்கானா ஜாக்ருதி' அமைப்பு மூலம் பெண்களை ஒருங்கிணைத்தது போராட்டத்திற்கு வலுசேர்த்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், முந்தைய பிஆர்எஸ் தலைமை தனது பாதையை தவறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
பிஆர்எஸ் கட்சி தெலங்கானாவின் உணர்வை இழந்துவிட்டதாலேயே புதிய கட்சியை தொடங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும், சமூக நீதி மிக்க தெலங்கானாவை உருவாக்குவதே தனது இலக்கு என்றும் கவிதா உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பேசினார்.