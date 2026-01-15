பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி குறித்து அவதூறு.. 2 பத்திரிகையாளர்கள் அதிரடி கைது..!

தெலங்கானாவில் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி குறித்து அவதூறான மற்றும் ஆட்சேபனைக்குரிய செய்திகளை ஒளிபரப்பியதாக, பிரபல தெலுங்கு செய்தி நிறுவனத்தை சேர்ந்த இரண்டு பத்திரிகையாளர்கள் ஹைதராபாத் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த ஜனவரி 8-ம் தேதி ஒளிபரப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியில், ஒரு பெண் அதிகாரியின் பணி நியமனத்திற்கும், மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவருக்கும் இடையே தவறான தொடர்பு இருப்பதாக ஆதாரமற்ற செய்திகள் வெளியிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து தெலங்கானா ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் சங்கம் அளித்த புகாரின் பேரில், ஹைதராபாத் காவல் ஆணையர் வி.சி. சஜ்ஜனார் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு , செய்தி ஆசிரியர் ரமேஷ் மற்றும் செய்தியாளர் சுதீர் ஆகியோரை கைது செய்தது. இவர்கள் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் கீழ் பாலியல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.
இந்த பத்திரிகையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் தெலங்கானாவில் பெரும் அரசியல் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிஆர்எஸ் தலைவர் கே.டி. ராமாராவ் மற்றும் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆகியோர், இது ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணான பத்திரிகை சுதந்திரத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், ஆபாசமான கருத்துக்கள் மற்றும் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதை ஏற்க முடியாது என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது கைதான இருவருக்கும் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.