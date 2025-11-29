முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இஸ்லாமியர் வீட்டை இடித்த அரசு.. அவருக்கு வீடு கட்டி தருவேன் என இடம் கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு இந்து மத நபர்..!

Advertiesment
ஜம்மு

Mahendran

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (11:15 IST)
ஜம்முவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் அரஃபாஸ் அஹமத் டாயிங்-ன் வீடு, ஜம்மு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டதாக கூறி, காவல்துறையின் முன்னிலையில் இடிக்கப்பட்டது. எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளை வெளியிட்டதாலேயே தன்னை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக டாயிங் குற்றம் சாட்டினார்.
 
வீடு இடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் வைரலான நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் மீது பழிபோட நடக்கும் சதி என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் குறிவைக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். பாஜக தலைவர் ரவீந்தர் ரெய்னாவும் இதை கண்டித்தார்.
 
இந்த அரசியல் மோதலுக்கு மத்தியில், டாயிங்கின் அண்டைவீடான குல்தீப் ஷர்மா, அவருக்கு தனது சொந்த நிலத்தில் ஐந்து மார்லா இடத்தை அன்பளிப்பாக வழங்கினார். "நான் என் சகோதரனை கைவிட மாட்டேன், வீட்டை மீண்டும் கட்டித் தருவேன்" என்று கூறி ஷர்மா மனிதநேயத்தின் அரிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார். இடிக்கப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் இஸ்லாமியர் என்பது, அவருக்கு ஆதரவாக இடம் அன்பளிப்பாக கொடுத்தவர் இந்து என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
ஜம்முவில் 16,000 கனால்களுக்கு மேல் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதாக சட்டசபையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos