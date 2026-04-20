ஜியோ அறிமுகம் செய்துள்ள ரூ.149 பிளான்.. ஹாட்ஸ்டார் சந்தா இலவசம்..!

ஜியோ
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:10 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:10 IST)
ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் 149 ரூபாய்க்கு ஒரு புதிய 'கிரிக்கெட் டேட்டா பேக்'  திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, ஐபிஎல் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை நேரலையில் காண விரும்புபவர்களுக்காகவே இந்த பட்ஜெட் விலை திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் ஏற்கனவே செயலில் உள்ள ஒரு அடிப்படை திட்டத்துடன் இணைந்த 'டேட்டா ஆட்-ஆன்' பேக் ஆகும்.
 
இந்த 149 ரூபாய் ரீசார்ஜ் மூலம் பயனர்களுக்கு 10 ஜிபி அதிவேக டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. இதன் செல்லுபடி காலம் 30 நாட்களாகும். இந்த திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமாக, 90 நாட்களுக்கு இலவச 'ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மொபைல்' சந்தா வழங்கப்படுகிறது. 
 
இதன் மூலம் ரசிகர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான கிரிக்கெட் போட்டிகள், திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களை எவ்வித தடையுமின்றி கண்டு மகிழலாம். இது வெறும் டேட்டா பேக் என்பதால், இதில் அழைப்பு அல்லது எஸ்எம்எஸ் வசதிகள் இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
கூடுதல் டேட்டா தேவைப்படுபவர்களுக்காக ஜியோ 195 ரூபாய்க்கும் ஒரு திட்டத்தை வைத்துள்ளது. இதில் 15 ஜிபி டேட்டா மற்றும் 90 நாள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சந்தா கிடைக்கிறது. 
 
சாதாரண பயனர்களுக்கு 189 ரூபாயில் வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா கொண்ட மதிப்புக்கூட்டுத் திட்டமும் உள்ளது. குறைந்த செலவில் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஸ்ட்ரீமிங் செய்ய நினைக்கும் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த 149 ரூபாய் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
 
