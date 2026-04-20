இன்று வெளியாகிறது JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள்.. எந்த இணையதளத்தில், எப்படி பார்க்க வேண்டும்?

Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:40 IST)
தேசிய தேர்வு முகமை JEE மெயின் 2026 இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட தயாராக உள்ளது.
ஏப்ரல் 2 முதல் ஏப்ரல் 8 வரை நாடு முழுவதும் 304 நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 14 நகரங்களிலும் நடைபெற்ற இந்த தேர்வின் முடிவுகளை மாணவர்கள் jeemain.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த முடிவுகளுடன் அகில இந்திய தரவரிசைப் பட்டியல் மற்றும் JEE Advanced தேர்விற்கு தகுதி பெறுவதற்கான கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்களையும் தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட உள்ளது.
முன்னதாக ஏப்ரல் 11 அன்று தற்காலிக விடைக்குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, மாணவர்களின் ஆட்சேபனைகள் வரவேற்கப்பட்டன. அந்த திருத்தங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தயார் செய்யப்பட்ட இறுதி விடைக்குறிப்பின் Key) படி தற்போது மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.
முடிவுகளை பார்க்க விரும்பும் மாணவர்கள் தங்களது விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகுதி பெறும் மாணவர்கள் அடுத்த கட்டமாக ஐஐடி-களில் சேருவதற்கான JEE அட்வான்ஸ்டு தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.