JEE Main இரண்டாம் கட்ட தேர்வு: விண்ணப்ப பதிவு தொடங்குவது எப்போது?

நாடு முழுவதும் உள்ள IIT, NIT போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கான JEE நுழைவுத்தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
2026-27 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான முதற்கட்ட முதன்மைத் தேர்வு கடந்த ஜனவரி 21 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது இரண்டாம் கட்ட தேர்வுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.
ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்வின் முடிவுகள் பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளன. இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்டத் தேர்வுகள் ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என தேசியத் தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.
மாணவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்யலாம். ஹால் டிக்கெட் மற்றும் தேர்வு மையங்கள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அவ்வப்போது அறிந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.