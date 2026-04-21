JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள் வந்துவிட்டது.. அடுத்து செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகள் என்னென்ன?

Exam
BY: Siva
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (08:50 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (08:40 IST)
JEE மெயின் 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு, மாணவர்கள் தங்களின் அடுத்தகட்ட இலக்கான கலந்தாய்வு மற்றும் இட ஒதுக்கீடு  முறை குறித்துத் தெளிவாக தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும். இந்த கட்டம்தான் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில், எந்த பாடப்பிரிவில் பயிலப்போகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.
 
முதலில், மாணவர்கள் தங்களின் தரவரிசை மற்றும் சதவீதத்தை கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும். கடந்த ஆண்டுகளின் கட்-ஆப் மதிப்பெண்களை ஆராய்வதன் மூலம், எந்தெந்த கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும். ஐஐடி நிறுவனங்களில் சேர விரும்பும் தகுதியுள்ள மாணவர்கள், JEE அட்வான்ஸ்டு தேர்விற்கும் தயாராக வேண்டும்.
 
NIT, IIIT மற்றும் பிற அரசு நிதியுதவி பெறும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் சேர JoSAA - Joint Seat Allocation Authority இணையதளத்தில் முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும். கலந்தாய்வின் போது, விருப்பமான கல்லூரிகள் மற்றும் பாடப்பிரிவுகளை வரிசைப்படுத்தும் Choice Filling முறையில் அதிக கவனம் தேவை. உங்கள் தரவரிசைக்கு கிடைக்கக்கூடிய எதார்த்தமான கல்லூரிகளை பட்டியலில் சேர்ப்பது பாதுகாப்பானது.
 
ஒவ்வொரு சுற்று இட ஒதுக்கீட்டிற்குப் பிறகும், ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை ஏற்பதா அல்லது அடுத்த சுற்றுக்கு செல்வதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். இறுதி இட ஒதுக்கீடு கிடைத்தவுடன், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கல்வி கட்டணத்தை செலுத்தி மாணவர் சேர்க்கையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
 
